Bologna-Milan è anche un duello di mercato, visto che entrambe stanno corteggiando Ibrahimovic per gennaio. Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera, che fa il punto della situazione su questo preciso fronte di mercato. Fino a qualche giorno fa, Maldini e Boban sembravano in vantaggio, ma il fatto che l’attaccante stia prendendo tempo di certo non rassicura i vertici rossoneri.