Botman, il Lille continua a valutarlo 40 milioni di euro

Secondo quanto riporta questa mattina Tuttosport, il Lille continua avere una valutazione molto alta per Sven Botman che arriva a toccare fino ai 40 milioni di euro. Al momento per il Milan è difficile colmare la distanza, anche se l'olandese rimane in cima alla lista della dirigenza che dopo un corteggiamento di sette mesi non vuole mollare l'osso. Certo la concorrenza miliardaria del Newcastle non regala buone sensazioni sulla buona riuscita dell'operazione.