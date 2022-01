Botman-Milan, due conferme dirette. Ma è confermata anche la difficoltà della trattativa

Il fatto che Sven Botman sia uno degli obiettivi del Milan per il calciomercato invernale ə noto da tempo. Così come è noto, contestualmente, che acquistarlo subito non sarà affatto semplice: il Lille chiede tantissimo, il Milan quel tantissimo difficilmente potrà spenderlo.

La conferma di Maldini

Nel prepartita contro la Roma è arrivata a DAZN anche la conferma del direttore dell’area tecnica rossonera, Paolo Maldini: “Botman è un bravissimo calciatore, naturalmente è di proprietà del Lille e ha un contratto fino al 2024. Naturalmente non è l’unico bravo, ci sono altri giocatori disponibili. Forse l’unica necessità proprio adesso, a causa dell’infortunio di Simon è proprio quella di un difensore. Poi se faremo un difensore in prestito per sei mesi o una soluzione definitiva anche per i prossimi anni si dovrà valutare anche in base al prezzo del calciatore stesso e il tipo di giocatore che individueremo”. La strategia, dunque, è chiara: provare a trattare con il Lille per Botman senza superare i paletti imposti dalla sostenibilità del club oppure provare con le alternative all'olandese come Diallo (Psg), Sarr (Chelsea) e Szalai (Fenerbahce).

La conferma dell'agenzia

Come già anticipato, però, le richieste del Lille restano elevatissime: circa 30 milioni di euro; anzi, anche di più se a proporsi per il giocatore fossero i neo miliardari del Newcastle. In più, il club francese non vuole perdere un giocatore importante a stagione in corso e ciò, ovviamente, non è e non sarà un dettaglio in fase di trattativa. Lo ha confermato anche Francesco Miniero, dell’agenzia Muy Manero che rappresenta Botman, ai microfoni di calciomercato.it: "Lo scoglio più grande è convincere il Lille. Il Newcastle è un club importante, che gioca in un campionato importante come la Premier. Vero che la sua situazione in classifica è rischiosa, ma vediamo cosa succederà in questi 24 giorni. Ripeto, il Milan è un club molto interessato, prima dell’infortunio di Kjaer lo era già, figuriamoci ora. A gennaio però portare via un giocatore del genere è molto difficile”. Qualunque dettaglio ulteriore - come la volontà paventata di Botman di preferire il Milan -, dunque, potrebbe alla fine fare la differenza.