Bruges, oggi De Ketelaere non è presente al centro di allenamento

Charles de Ketelaere si avvicina a grandi passi al Milan. Come rimbalza in queste ore dal Belgio, in attesa della risposta del Club Brugge alla nuova offerta rossonera (32 milioni di euro più bonus), il centrocampista offensivo classe 2001 non è presente al centro di allenamento della sua attuale squadra. De Ketelaere vuole il Milan, il tempo stringe e presto arriverà l'esito di questa lunga e complicata trattativa.