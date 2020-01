Bucchioni: "Milan scatenato, due colpi: già sostituiti Piatek e Rodriguez"

Il Milan ha ceduto definitivamente Piatek all’Hertha di Berlino per una cifra che si avvicina ai trenta milioni. La minusvalenza resta, ma era importante togliere negatività a questa squadra che con l’arrivo di Ibra si sta rilanciando. Partiti anche Suso per Siviglia in prestito per 18 mesi con obbligo nel caso di conquista della Champions e cartellino fissato a 20 milioni e Rodriguez al Psv Eindhoven per un prestito a un milioni più cinque per il riscatto. Eccoci alle entrate.

Sull’esterno, al posto di Suso arriva il belga Alexis Saelemaekers dall’Anderlecht. Nato come terzino destro di spinta, ha buoni piedi, ha fatto l’esterno alto, ma soprattutto l’esterno del 4-4-2, è un buon jolly. Ideale come vice Castillejo. Vent’anni, avrà bisogno di inserirsi, arriva in prestito a un milione più sette per il riscatto.

Come alternativa a Hernandez ecco invece l’americano Antonee Robinson dal Wigan in Championship, classe 1997, anche questo un colpetto da sette milioni. Forte fisicamente, ma Pioli dovrà lavorarci. Oggi le visite per entrambi.