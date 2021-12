Bucchioni: "Milan tra Rudiger e Christensen del Chelsea"

E il Milan? Il problema è sostituire Kjaer, una falla non da poco. Visti i buoni rapporti con il Chelsea, Maldini e Massara hanno chiesto notizie di Rudiger, ma soprattutto del danese Christensen entrambi in scadenza di contratto. Non sono piste facile, gli inglesi vorrebbero rinnovare, ma i discorsi sono in piedi. Più facile arrivare a Sarr, francese di 22 anni, che nel Chelsea gioca molto poco e gli inglesi lo cederebbero volentieri anche in prestito, ma non convince del tutto. L’obiettivo vero è Botman, 21 anni, talento del Lille, ma a gennaio è difficile che il Milan decida di fare grossi investimenti. Certo, dopo l’eliminazione dalla Champions non si può non puntare decisi sullo scudetto e un difensore di livello di sicuro serve. Piace anche Milenkovic, ma la Fiorentina che punta all’Europa League non vende certo a gennaio.