Cadena Ser - Milan, Arsenal e Dortmund interessate ad Hazard

© foto di Federico Titone

Eden Hazard potrebbe lasciare il Real Madrid nella prossima sessione di mercato. Come riportato da Cadena Ser, infatti, l'esterno belga è entrato nel mirino di Milan, Arsenal e Borussia Dortmund, con i tedeschi in vantaggio. In primis per la presenza del fratello Thorgan e poi per il grande rapporto tra le due società. Ricordiamo che il contratto di Hazard con i Blancos scadrà nel 2024.