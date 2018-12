Calcio e Finanza - André Silva al Siviglia: per il Milan plusvalenza da circa 19 milioni

Il Siviglia ha reso noto nelle scorse ore le cifre dell’acquisto in prestito con diritto di riscatto di André Silva dal Milan: quattro milioni di euro per il prestito più riscatto fissato a 39 milioni. La cessione a titolo definitivo del portoghese al club andaluso porterà un'importante plusvalenza alla società rossonera: come spiega calcioefinanza.it (clicca qui per leggere l'articolo), il valore storico di Andrè Silva nel bilancio del Diavolo è pari a 34.666.753 euro, al 30 giugno 2018 l'attaccante aveva invece un valore di 27.733.403 dopo ammortamenti per 6.933.350 euro. L'ulteriore ammortamento di 6,9 milioni per quanto riguarda la stagione in corso porterà il valore di Andrè Silva a bilancio a quota 20.800.053 euro e quindi la cessione a 39 milioni potrà quindi garantire al Milan una plusvalenza da poco meno di 19 milioni di euro.