Calciomercato Milan, il Bologna fiuta l'affare Florenzi

Il 'Corriere dello Sport' Nell'edizione di quest'oggi in edicola, parlando di calciomercato, ha evidenziato come il Bologna di Italiano abbia avviato i primi contatti con il terzino rossonero Alessandro Florenzi, ancora sotto contratto con il Diavolo fino al prossimo 30 giugno 2025. Gli uomini mercato dei rossoblu, secondo quanto emerso dal quotidiano romano, hanno cercato il giocatore per sondare il terreno in vista di un possibile trasferimento quest'estate, manifestando il proprio interesse ad averlo in rosa per la prossima stagione.

Per il 'CorSport', la richiesta del Milan per il cartellino di Florenzi, ricordiamo a un anno dalla scadenza del contratto, dovrebbe essere bassa. Potrebbe addirittura crearsi la possibilità che il Diavolo conceda al difensore classe 1991 la lista gratuita, di modo che il giocatore possa accasarsi in rossoblu a parametro zero, qualora quest'ultimo lo voglia davvero.