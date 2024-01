Calciomercato Milan: oggi visite e firma per Terracciano. Occhio a Popovic

Nonostante il ritorno di Matteo Gabbia in difesa, il Milan non si ferma sul mercato e ha portato a termine un altro colpo: Filippo Terracciano sarà preso un nuovo giocatore del Milan. Il terzino, che può essere utilizzato sia come esterno, sia come mezzala, oggi mattina svolgerà le visite mediche di rito prima della firma sul contratto nella sede di Via Aldo Rossi. 4 milioni più bonus più percentuale sulla futura rivendita per strappare il giocare dall’Hellas Verona, come riportato dalla nostra redazione nei giorni scorsi. La giornata del classe 2003 potrà essere seguite con tutte le notizie, immagini e aggiornamenti con MilanNews.it.

Sempre per quanto riguarda il mercato, sono ore importanti se non decisive per il futuro di Matija Popovic con i rossoneri, che andrebbe dunque ad occupare l’ultimo slot da extracomunitario rimasto. Il talento del Partizan compie oggi 18 anni e potrà firmare per cinque stagioni.