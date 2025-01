Calciomercato Milan, sondaggio del Monaco per Luka Jovic

Nel corso della gara tra Como e Milan, vinta in rimonta dai rossoneri 2-1 nonostante una prestazione non certo indimenticabile, il profilo X di Gianluca Di Marzio ha riportato un'indiscrezione di calciomercato sul club rossonero e in particolare su una possibile operazione in uscita. Secondo quanto riportato, infatti, il Monaco sarebbe sulle tracce di Luka Jovic, chiaramente fuori dal progetto rossonero: viene riferito di un sondaggio da parte della squadra del Principato.