Il futuro di Castillejo potrebbe essere in Russia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Cska Mosca è un’opzione concreta: il mercato russo chiude il 7 settembre e c'è tempo per sistemare i dettagli della trattativa che ancora non hanno portato all'accordo definitivo con il Milan, che nel frattempo ha escluso lo spagnolo dalla lista Champions.