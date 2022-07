Castillejo, si aspetta l'offerta giusta. Samu vorrebbe tornare in Spagna

MilanNews.it

Tra i nomi in uscita c'è anche quello di Samu Castillejo che, come riporta il Corriere dello Sport, ha giocato solo 5 volte nella passata stagione culminata con la vittoria dello Scudetto. L'esterno spagnolo, secondo il quotidiano, vorrebbe tornare a casa in Spagna e il Milan aspetta di ricevere l'offerta giusta. Chissà che non diventi un'opportunità per il Valencia del suo ex allentore Rino Gattuso.