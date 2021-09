Ceccarini: "Kessie, il Paris Saint Germain aumenta il pressing"

Uno dei rinnovi più scottanti di questo periodo é quello di Kessie. Una settimana fa abbiamo parlato dell’offerta del Milan. La trattativa però non è andata avanti. L’interesse del Paris Saint Germain è confermato e questo di fatto ha portato il giocatore a riflettere sul da farsi, considerato che la proposta del club francese si aggirerebbe intorno ai 9 milioni di euro a stagione. È evidente che se la situazione non dovesse sbloccarsi in tempi relativamente brevi la società rossonera sarebbe costretta a prendere una decisione e magari valutare anche un’eventuale cessione a gennaio. Per non perderlo a parametro zero come è accaduto con Donnarumma e Çalhanoğlu.