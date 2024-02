Ceccarini: "Milan, Buongiorno obiettivo per l’estate. Occhi anche su Santiago Gimenez"

Anche il Milan ha già programmato le priorità per il prossimo anno. Il difensore centrale e una punta di altissimo livello saranno le due operazioni principali. Sul primo fronte il club rossonero si era messo in moto già in questa sessione, provando a fare un tentativo con il Torino per Buongiorno. La proposta prevedeva anche l’inserimento di una contropartita tecnica come Colombo ma in realtà non c’è mai stata una vera apertura da parte del presidente Cairo. I rossoneri però sono pronti a tornare alla carica in estate pur sapendo che ci vorrà una super offerta.

E anche per il centravanti le idee non mancano. Alla lunga lista dei giocatori sotto osservazione (Zirkzee, David, Sesko e Guirassy), si è aggiunto anche Santiago Gimenez del Feyenoord. Il messicano sta viaggiando alla grande. I numeri sono eccezionali se si pensa che fin qui in Eredivisie ha collezionato 19 presenze con altrettanti gol e 4 assist. Insomma un altro profilo sicuramente da non sottovalutare.