Ceccarini: "Milan, fiducia per il rinnovo di Romagnoli"

Il club rossonero dopo aver annunciato il rinnovo di Stefano Pioli fino al 2023 (con ingaggio intorno ai 3 milioni di euro e opzione per l’anno successivo) sta lavorando anche ad altre situazioni. Si respira fiducia e ottimismo anche per l’accordo con Romagnoli che è in scadenza. La scenario negli ultimi tempi si è completamente ribaltato e un’intesa si potrebbe trovare prima di Natale. Presto è previsto un nuovo incontro che potrebbe essere anche quello decisivo. Il Milan però non si ferma qua. Maldini e Massara infatti sono molto vicini a definire anche i rinnovi di Theo Hernandez, Bennacer e Leao.