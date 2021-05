Ceccarini: "Milan in pressing su Scamacca: costa 20 milioni"

Il Milan però sta parlando anche con il Manchester United per Dalot. La richiesta dei Red Devils resta molto alta. Nei discorsi avviati c’è anche quello per tenere un’altra stagione Brahim Diaz, che è in prestito secco dal Real Madrid. Per quanto riguarda l’attacco, i rossoneri sono sempre alla ricerca di una punta centrale. Il nome di Scamacca resta molto caldo, anche se la richiesta del Sassuolo è di 20 milioni di euro.