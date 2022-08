Ceccarini: "Milan, per la difesa Chalobah o Thiaw. E a centrocampo c’è l’ipotesi Vranckx"

MilanNews.it

Nell'editoriale per Tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto di mercato sul Milan. Ecco quanto scritto dal collega: "Mancano solo 5 giorni alla chiusura del mercato e le trattative sono sempre più intense soprattutto per quelle squadre che devono ancora completare l’organico. È il caso del Milan, che deve sistemare difesa e centrocampo. Maldini e Massara hanno sondato il terreno e nelle ultime ore si stanno indirizzando su alcuni profili. Per il reparto arretrato i nomi da tenere sono controllo sono quelli di Chalobah e Thiaw. Sul primo c’è anche l’Inter ma ora i rossoneri hanno messo la freccia".

Continua: "L’operazione è impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, stessa formula con cui è stato acquistato Tomori. Se il club inglese chiuderà con il Leicester per Fofana darà il via libera alla cessione. L’altra alternativa sulla carta è più semplice, lo Schalke 04 non è in una situazione economica facile e per questo ci sarebbe meno resistenza ad arrivare a Thiaw. Per il centrocampo sono in ribasso le quotazioni di Onana e allora ecco che va tenuto in considerazione anche Vranckx del Wolfsburg. Il Milan infine è molto vicino a raggiungere l’accordo per Il rinnovo di Tonali fino al 2027".