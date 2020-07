Ceccarini: "Milan, per l’attacco ci sono anche Vlahovic, Schick e Azmoun"

Il Milan intanto sta cercando di mettere alcuni punti fermi. Uno di questi è sicuramente Ante Rebic. Dialogo aperto con l’Eintracht per cercare di riscattarlo (nonostante il prestito biennale)anche se oggi il club tedesco vuole 30 milioni di euro. Il nuovo corso rossonero prevede investimenti sui giovani più interessanti in circolazione. E gli sforzi sono concentrati soprattutto in attacco dove è praticamente certa la partenza di Ibrahimovic. L’obiettivo è sostituirlo con una punta di grande prospettiva. In cima alla lista c’è sempre Jovic ma al momento non mancano le difficoltà per le richieste del Real e anche per l’ingaggio molto elevato. Piace molto Vlahovic della Fiorentina ma per ora non c’è stato nessun approccio. Attenzione però anche a Schick, che il Lipsia non ha riscattato. È una pista da tenere in considerazione e che presto potrebbe diventare molto calda. Un altro giocatore che è entrato nella lista di Rangnick è Azmoun, attaccante in forza allo Zenit San Pietroburgo già cercato dal Napoli. Tante idee insomma per un mercato che è pronto ad entrare nel vivo.