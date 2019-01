Ceccarini: "Milan su Ferreira Carrasco, Borini sempre più vicino allo Shenzhen"

Il Milan è sempre a caccia di una punta e di un centrocampista. L’ultima idea è Ferreira Carrasco che meno di un anno fa è approdato in Cina al Dalian Yifang. Un’operazione che ha portato quasi 30 milioni di euro all’Atletico Madrid. Ha un ingaggio molto alto, ma la sua volontà di tornare in Europa potrebbe essere determinante. Infine i rossoneri sono sempre più vicini all’accordo con lo Shenzhen per il trasferimento di Borini. Un’operazione sui 9 milioni di euro.