Ceccarini: "Se il Milan prende De Ketelaere fa uno dei grandi colpi di quest'estate"

MilanNews.it

Niccolò Ceccarini, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso dell'edizione di mercato soffermandosi anche su Charles De Ketelaere: “È un giocatore straordinario, secondo me se il Milan lo prende fa veramente uno dei grandi colpi di quest’estate. Prenderlo a 30 milioni più bonus sarebbe veramente un grande affare. De Ketelaere è il futuro, è il trequartista ma ha giocato anche come attaccante e può essere adattato anche a destra nel 4-2-3-1 anche se non è il suo ruolo. È talento puro, credo che in quarantotto ore il Milan voglia chiudere l’operazione”.