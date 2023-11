Ceccarini su Kelly: "Il Bournemouth non sembra intenzionato a privarsene a metà stagione"

vedi letture

Il Milan ha messo gli occhi su Lloyd Kelly, difensore centrale britannico di 25 anni in forza al Bournemouth, in Premier League. La concorrenza è folta e il contratto del giocatore scade a fine stagione senza che ci siano i presupposti per un rinnovo. Per questo il club rossonero potrebbe tentare un assalto già a metà stagione, nella finestra di gennaio. Il pensiero di Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, nel suo editoriale di questa mattina: "Il Milan sta pensando a Lloyd Kelly in forza al Bournemouth.

La società inglese non sembra intenzionata a privarsene così facilmente a metà stagione nonostante un contratto in scadenza il prossimo giugno. In estate si era fatto avanti anche il Tottenham. Per il Milan resta un’opzione importante".