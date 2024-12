Ceccarini sul mercato del Milan: "Rimane calda la pista Frendrup"

Niccolò Ceccarini nell'Editoriale di Tuttomercatoweb.com ha fatto il punto sul possibile mercato del Milan a gennaio: "A poco più di un mese dall’apertura del mercato sono chiare anche le idee in casa Milan. I rossoneri stanno riflettendo su tante situazioni ma è evidente che in questa sessione invernale puntano a piazzare almeno due colpi. La questione del vice Fofana è prioritaria. Il Milan intanto può trovare anche una soluzione interna, visto che non è lontano il rientro di Bennacer. Potrebbe ricoprire lui questo ruolo. È normale però che se ci sarà l’opzione giusta il club rossonero non si tirerà indietro".

"E se Ricci è il vero sogno per la prossima stagione, rimane sempre calda la pista che porta a Frendrup del Genoa. Un’ipotesi per l’immediato che rimane tra le preferite. Il centrocampista danese, nonostante la difficile stagione del Genoa, sta dimostrando ottime qualità e il Milan continua il suo pressing in attesa di capire anche i segnali di apertura e soprattutto la richiesta della società rossoblù".

"Non solo Frendrup, anche Belahyane resta nel minimo. Sul giovane talento del Verona ha messo gli occhi anche l’Inter, un discorso più proiettato verso il futuro. Se non ci saranno sviluppi a gennaio, per i nerazzurri potrebbe diventare un’opportunità molto interessante in vista della prossima stagione. Il vice Calhanoglu è un argomento che tiene sempre banco in casa nerazzurra e Belahyane è un giocatore monitorato".