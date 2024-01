Ceccarini sul Milan: "Investimenti pesanti? Rimandati a giugno: David, Zirkzee o Gudmundsson"

Il mercato del Milan ha già preso una piega importante in questa sessione invernale: con il rientro di Gabbia e l'arrivo di Terracciano, Pioli può avere un po' più di margine nelle scelte difensive anche se non è escluso possa arrivare ancora qualcosa. Intanto Niccolo Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, nel suo editoriale ha parlato dei prossimi movimenti rossoneri sui tavoli delle trattative.

Le parole di Ceccarini che ha fatto diversi nomi per l'attacco rossonero del futuro: "Il buon momento di Jovic ha raffreddato un po’ la corsa all’attaccante. A prescindere da tutto, a gennaio non ci saranno investimenti pesanti. Le operazioni più importanti sono rimandate a giugno. In chiave futura, per il ruolo di centravanti oltre al solito David, il Milan guarda con grande attenzione anche alla crescita di Zirkzee. Un altro attaccante monitorato è Gudmundsson, che sta disputando una grandissima stagione al Genoa.