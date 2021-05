Ceccarini: "Tomori verrà sicuramente riscattato, nessun dubbio anche su Tonali"

Intanto il Milan ha iniziato a muovere concretamente i propri passi per la prossima stagione. Tomori verrà sicuramente riscattato. L’obiettivo ora è cercare di abbassare un po’ la cifra di 28 milioni di euro fissata a gennaio con il Chelsea. E anche su Tonali nessun dubbio. Per l’attacco è sempre più calda la pista che porta a Giroud, in scadenza di contratto con il Chelsea. Il Milan vuole tenere anche Brahim Diaz e sta parlando con il Real Madrid per prolungare di una stagione il prestito.