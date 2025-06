Centrocampo Milan, per i nuovi arrivi servono tre uscite: Musah, Adli e Bennacer

Il Milan si avvicina al colpo Ricci, con Jashari ben visibile sul mirino e i ragionamenti in corso per Xhaka. Oltre ai giocatori in entrata però il Diavolo deve pensare anche alle uscite, in un mercato dove è in atto una mezza rivoluzione per ripartire. Il nuovo ciclo targato da Igli Tare e Massimiliano Allegri riparte come era prevedibile dall'esigenza di porre nuove basi in una squadra che si è dimostrata troppo inconsistente nell'ultima annata.

Fra i giocatori in uscita, oltre a Theo Hernandez che è virtualmente un giocatore dell'Al Hilal, ci sono tre nomi in partenza a centrocampo. Secondo quanto riferisce Tuttosport oggi in edicola, per Yunus Musah i rossoneri attendono la Premier League, con il West Ham che potrebbe rifarsi sotto dopo che aveva già tentato di inserirsi nelle crepe delle discussioni fra Milan e Napoli delle scorse settimane. Discussioni poi arenatesi a causa della permanenza in azzurro di Anguissa.

Poi ci sono Yacine Adli e Ismael Bennacer. In questo caso il quotidiano fa notare come la palla sia soprattutto nel campo dei rispettivi procuratori che dovranno cercare una soluzione per i loro assistiti, finiti ai margini del progetto tattico del nuovo Milan di Massimiliano Allegri e del ds Igli Tare.