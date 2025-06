Theo attende l'ok per le visite con l'Al Hilal: Inzaghi ha insistito tanto per averlo

vedi letture

La partenza di Theo Hernandez destinazione Arabia Saudita è ormai solamente questione di tempo: il terzino francese, che ha fatto la storia del Milan nelle ultime sei stagioni, è destinato a lasciare il club rossonero nei prossimi giorni. Come viene riferito questa mattina dal Corriere dello Sport manca solamente il via libera per le visite mediche e poi Theo diventerà un nuovo giocatore dell'Al HIlal: il calciatore sta aspettando il semaforo verde a Milano.

A sbloccare la trattativa è stata proprio la volontà del giocatore, arrivata dopo settimane di rifiuti e ripensamenti: per il via libera definitivo mancano solamente alcune questioni burocratiche legate ai bonus ma poi tutto dovrebbe esser confermato. Il Milan incasserà 25 milioni di euro e anche ieri le società erano in contatto per limare i dettagli. L'acquisto di Theo è stato fortemente voluto dal nuovo allenatore dell'Al Hilal, Simone Inzaghi: secondo il CorSport, il tecnico avrebbe anche chiamato il francese per convincerlo ad accettare.