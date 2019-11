CF - Milan, ecco l'impatto sul bilancio rossonero dell'eventuale ritorno di Ibra

Il portale Calcio e Finanza pubblica oggi un articolo sul possibile ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic e sull'impatto che il suo arrivo avrebbe sul bilancio del Milan (clicca qui per leggere l'articolo completo). Il club di via Aldo Rossi, secondo le indiscrezioni che circolano nelle ultime settimane, avrebbe offerto allo svedese un contratto di 18 mesi con un ingaggio complessivo da 6 milioni di euro. Uno stipendio netto da 6 milioni equivale a circa 10,5 milioni di euro lordi: di questi 3,5 milioni andrebbero ad impattare sul bilancio 2019/2020, mentre gli altri sette milioni andrebbero conteggiati sul bilancio successivo (2020/2021). Nel caso di Ibrahimovic, con un contratto da 18 mesi, le agevolazioni fiscali previste dal Decreto Crescita non possono essere applicate.