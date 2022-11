Chelsea, Broja chiude all'addio? È stato accostato anche al Milan

MilanNews.it

© foto di Luca Bargellini

Armando Broja, centravanti del Chelsea accostato anche al Milan, si è così espresso in conferenza stampa sul suo futuro: "Se ne parla sempre. In estate mi sono concentrato solo sul prepararmi per la stagione e mostrare all'allenatore cosa posso fare. Non ero molto sicuro di cosa stesse succedendo fuori. Vedo [il nuovo contratto] con il Chelsea come un'enorme opportunità per me. Questo è il mio club sin da ragazzo Voglio fare del mio meglio e dare il massimo per entrare nella formazione titolare. Per me, è un grande trampolino di lancio: guardo dove ero la scorsa stagione a dove sono ora. Questo è il mio obiettivo: migliorare. Non ci sono molti club migliori del Chelsea per imparare.'