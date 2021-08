Chelsea, Ziyech protagonista in Supercoppa: gol e infortunio alla spalla

Partito titolare nella finale di Supercoppa Europea contro il Villarreal, Hakim Ziyech è stato sicuramente il migliore in campo tra le fila del Chelsea. Tanta qualità tra le linee, cross pericolosi e soprattutto il gol del vantaggio che per ora decide il match. Il marocchino, uno dei giocatori che piace di più al Milan per la trequarti nonosta l'operazione sia difficilissima, ha dovuto però lasciare il terreno di gioco al 41esimo minuto per un infortunio alla spalla.