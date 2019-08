Chievo, obiettivo Gabbia per la difesa: possibile svolta dopo Ferragosto

Il Chievo continua a cercare rinforzi per la prossima stagione e per la difesa punta Matteo Gabbia, classe '99, del Milan messosi in luce quest'estate con l'Under 20 italiana. Secondo quanto riporta Tuttosport il Milan al momento sta temporeggiando, ma dopo ferragosto potrebbe esserci la svolta con l'operazione che potrebbe sbloccarsi a favore dei veneti.