Chukwuemeka scade nel 2023, può essere un colpo da agosto inoltrato

MilanNews.it

Il nome nuovo per il centrocampo rossonero è quello di Carney Chukwuemeka, giovanissimo centrocampista dell'Aston Villa che ha già collezionato qualche presenza in prima squadra. Per il classe 2003 la scadenza di contratto con i Villains arriverà nel 2023 e ancora non c'è stato il rinnovo. Per questo motivo il Milan potrà cogliere un'eventuale situazione di vantaggio se la situazione tra club e giocatore rimanesse invariata, costringendo il Villa ad abbassare le pretese. Il colpo Chukwuemeka, di grande prospettiva, potrebbe essere dunque una mossa da fine sessione di mercato.