Chukwueze, si provano ad abbassare le richieste spagnole. E al Villarreal piace Adli

Samuel Chukwueze rimane uno degli obiettivi centrali di questa sessione di calciomercato rossonera. Il 24enne nigeriano non precluderebbe l'arrivo di Pulisic e sarebbe un innesto importante sulla destra. Come riporta Tuttosport il nodo rimane sempre nell'abbassare le richieste del Villarreal che, a oggi, fissa il prezzo sui 30 milioni. Dalla Spagna, però, non possono tirare troppo la corda: il giocatore va in scadenza nel 2024. In tutto questo il sottomarino giallo sarebbe anche interessato a Yacine Adli e chissà che il franco-algerino non possa rientrare nella trattativa.