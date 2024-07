Colombo all'Empoli congelato: Fonseca lo vuole negli Stati Uniti per le amichevoli

Nei giorni scorsi il Milan si è accordato con l'Empoli per il passaggio in prestito del portiere colombiano Devis Vasquez che difenderà i pali della porta toscana nella prossima stagione. Sembrava fatta anche per il passaggio, sempre a titolo temporaneo e con il diritto di riscatto, di Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 che ha giocato nel Lecce e nel Monza nelle ultime due stagioni. L'operazione, salvo clamorosi dietrofront, si farà ma per il momento è congelata per venire incontro alle esigenze rossonere.

Il Milan, al momento, è senza attaccanti: Jovic torna oggi e dovrà ritrovare la condizione giusta. L'unica punta è Colombo e per questo, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il tecnico Paulo Fonseca ha chiesto di potersi portare in tournée negli Stati Uniti anche Lorenzo Colombo per avere almeno due attaccanti nelle amichevoli di lusso che giocherà la squadra rossonera. Poi, una volta che sbarcherà Morata a Milanello, il giovane attaccante sarà libero di iniziare la sua nuova avventura.