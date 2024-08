Congelati i discorsi per Scuffet: spazio per Torriani?

Una delle poche note negative della tournée americana sono stati gli infortuni. Entrambi gravi: il primo al ginocchio per Alessandro Florenzi, il secondo alla mano per Marco Sportiello. Entrambe le situazioni hanno avuto ripercussioni sul mercato rossonero: nel primo caso si è accelerato per Emerson Royal che è ormai prossimo a vestire la maglia del Milan, nel secondo invece si sono aperti i discorsi per Simone Scuffet, attuale estremo difensore del Cagliari.

Come scrive Tuttosport questa mattina, però, i discorsi tra Milan e Cagliari per Scuffet sarebbero stati congelati. Questo non solo per questioni di trattativa e formule, ma anche per la contemporanea esplosione del classe 2005 Lorenzo Torriani. Il baby portiere milanista ha sfruttato l'assenza di Maignan e l'infortunio di Sportiello per mettersi in mostra nelle amichevoli di pre-campionato: e lo ha fatto benissimo. E con un tecnico - che lo ha elogiato - così vicino ai giovani e con un club così attento alle nuove leve, l'ipotesi di vederlo aggregato in pianta stabile alla prima squadra non è così remota.