Contatti tra Milan e Newcastle per Thiaw. Il club inglese ha mostrato interesse per il difensore rossonero

Sirene inglesi per un giovane centrale rossonero, secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di trattative Matteo Moretto, il club inglese sarebbe sulle tracce anche di un altro difensore del Milan. Il giocatore in questione è il tedesco Malick Thiaw.

Infatti, stando a quanto scritto da Moretto sui propri profili social, Il calciatore tedesco rientra tra i profili apprezzati dal club inglese, che punta a rinforzare il reparto con un difensore centrale, Non si è discusso di Fikayo Tomori. Nei dialoghi tra le parti è stata presa in considerazione anche la situazione di Kieran Trippier ma al momento il tema non avanza, con il Newcastle che in questo momento ha necessità di vendere entro il 30 giugno per questioni di fair play finanziario.