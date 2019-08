Correa al Milan, Jorge Mendes è la chiave per chiudere una trattativa ancora aperta

Questo è quanto raccontato da Goal Spagna sulla trattativa tra Milan ed Atletico Madrid per Correa: "È ancora fattibile per Rodrigo?" La domanda che giornalisti hanno chiesto al CEO dell'Atletico Madrid. La risposta di Miguel Ángel Gil Marín è stata chiara: “Penso di sì, è molto difficile". Anil Murthy, presidente del Valencia CF ha invece tenuto la porta socchiusa: “L’operazione è complicata ma ancora viva”. Peter Lim, azionista di maggioranza del Valencia, attenderà fino al 2 settembre, data di chiusura del mercato, per consentire all’Atletico Madrid di vendere Correa per avere i soldi per acquistare Rodrigo. L'operazione si chiuderebbe a circa 60 milioni di euro, tra parte fissa e variabile.

La trattativa tra Milan ed Atletico Madrid sembra attualmente essere bloccata e forse, a questo punto, a soli tre giorni dalla chiusura del mercato, il superagente Jorge Mendes è l'unico con abbastanza potere di persuasione per sbloccare la trattativa e chiudere un'operazione che è stata bloccata per diversi giorni.

Angel Corre vuole solo il Milan, ha già un accordo con il club ed è ancora determinato a vestire rossonero. Il suo agente preme per chiudere l'operazione il più presto possibile.