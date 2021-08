Corriere dello Sport: "Pellegri rinnova col Monaco, poi sarà del Milan"

Il Milan è pronto a chiudere l'affare Pellegri. L'attaccante arriverà in prestito oneroso (500 mila euro) con diritto di riscatto a 6 milioni, che può diventare obbligo al raggiungimento di determinate presenze. Al Monaco andranno anche altri bonus in caso di Champions e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Come riporta il Corriere dello Sport, Pellegri dovrà rinnovare il contratto con i monegaschi prima di sbarcare a Milano, solo così i rossoneri possono cconcludere l'operazione.