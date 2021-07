Il Corriere della Sera si sofferma sugli ultimi acquisti del Milan. Ufficiale il ritorno di Brahim Diaz in prestito biennale con diritto di riscatto a 22 milioni e "recompra" per il Real Madrid a 27. Tutto fatto anche per il senegalese Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro proveniente dal Monaco. Un vice Theo da 4,2 milioni, scrive il quotidiano.