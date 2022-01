CorSera - Lazio, su Luis Alberto ci sono Milan e Siviglia: Lotito vuole almeno 40 mln

Con l'arrivo di Maurizio Sarri in panchina, Luis Alberto sta faticando a trovare spazio visto che il tecnico della Lazio gli preferisce spesso Basic. La situazione dello spagnolo va monitorata con attenzione in quanto non è esclusa una sua possibile partenza durante l'estate. Gli estimatori, comunque, non gli mancano: come riporta l'edizione romana del Corriere della Sera, il giocatore piace molto soprattutto a Milan e Siviglia. La richiesta dei biancocelesti è però piuttosto elevata visto che il presidente Claudio Lotito chiede almeno 40 milioni di euro.