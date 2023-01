CorSera - Mercato Milan: la proprietà preferisce Ziyech a Zaniolo

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, si sta complicandeo la strada che potrebbe portare Nicolò Zaniolo al Milan: tra il club di via Aldo Rossi e la Roma c'è distanza sia sulla formula del trasferimento, che sulla valutazione dell'attaccante. Nelle ultime ore si sarebbe diffusa la voce secondo cui la proprietà rossonera sarebbe più d'accordo per un rinforzo di peso come ad esempio Hackim Ziyech del Chelsea rispetto ad un’operazione che contestualmente avvantaggerebbe due avversarie dirette per la Champions League (oltre alla Roma, anche l'Inter che vanta il 15% sulla rivendita). L'eventuale arrivo del marocchino potrebbe avvenire in prestito, mentre Zaniolo comporterebbe un investimento per i prossimi quattro anni.