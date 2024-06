CorSera - Mercato Milan: Zirkzee è ancora la prima scelta per l'attacco, i rossoneri lo aspetteranno almeno fino alla fine dell'Europeo

In merito al mercato del Milan, che è sempre alla ricerca di un nuovo numero 9 per la prossima stagione, in cima alla lista del Diavolo c'è sempre Joshua Zirkzee, centravanti del Bologna che ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro. I rossoneri, per ora, non riescono a trovare un accordo con il suo agente Kia Joorabchian sulle commissioni.

In via Aldo Rossi, i dirigenti milanisti stanno valutando anche delle piste alternative: l'ultimo nome accostato al Milan è quello di Tammy Abraham, proposto dalla Roma al Diavolo. Ma per i rossoneri la prima scelta è sempre Zirkzee e lo aspetteranno almeno fino alla fine dell'Europeo. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.