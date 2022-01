CorSera - Milan-Botman: si lavora a un prestito con riscatto a giugno sui 25-28 milioni

Continua la caccia del Milan sul mercato per prendere un difensore centrale che sostituisca l'infortunato Simon Kjaer. Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, il nome forte è sempre quello di Sven Botman del Lille: il club di via Aldo Rossi è al lavoro per provare a chiudere l'operazione in prestito con riscatto a giugno sui 25-28 milioni di euro.