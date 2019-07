Dopo quasi dieci anni (tra giovanili e prima squadra), Patrick Cutrone dice addio al Milan, club in cui è cresciuto ed esploso. Come evidenzia il Corriere della Sera, l’attaccante è rientrato dalla tournée negli Stati Uniti, scuro in volto: la prossima tappa della sua carriera sarà in Premier League, al Wolverhampton, che ha investito 18 milioni più 4 di bonus.