Durante l'incontro di ieri pomeriggio a Casa Milan tra Paolo Maldini e Giuseppe Riso non si è parlato solo di Stefano Sensi, ma anche di Gianluca Mancini, difensore dell'Atalanta: come spiega il Corriere della Sera, il giocatore piace molto in via Aldo Rossi, ma per ora non è considerato una priorità.