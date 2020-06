CorSera - Milan, in settimana possibile incontro con Ramadani per parlare di Jovic e Milenkovic

Secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, questa settimana potrebbe avvenire un incontro tra i dirigenti rossoneri e Fali Ramadani, uno dei boss del mercato, per parlare sia di Luka Jovic che di Nikola Milenkovic, entrambi obiettivi del Milan in vista della prossima stagione. Il club di via Aldo Rossi punta a trovare un accordo con i giocatori, prima di dare l'assalto alle società.