CorSera - Milan, Morata aspetta. E occhio a Piatek già a gennaio

Nel caso in cui Higuain dovesse realmente passare al Chelsea, il Milan dovrebbe individuare un sostituto. E in effetti - osserva il Corriere della Sera - non è un caso che Morata, pur richiesto da Siviglia e Atletico Madrid, non sia ancora partito da Stamford Bridge. Senza contare che nella sede rossonera - oltre a lavorare per l’esterno offensivo Carrasco - si stia valutando l’ipotesi di provare ad anticipare a gennaio l’assalto a Piatek con la formula di un prestito biennale con obbligo di riscatto.