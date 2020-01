CorSera - Milan, nelle prossime ore verrà analizzato il dossier Piatek

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina fa il punto sulle strategie di mercato del Milan. Nelle prossime ore - si legge - verrà esaminato con attenzione il dossier Piatek. A Cagliari il polacco è rimasto in panchina per tutta la gara: la sua avventura in rossonero sembra essere giunta al capolinea. La Premier lo aspetta, ma il club milanista non prenderà in considerazione eventuali proposte di prestito.