CorSera - Milan, presto l'incontro con Ibrahimovic per il rinnovo

In questo momento Zlatan Ibrahimovic si sta rilassando in vacanza in Svezia, ma intanto prosegue il suo recupero dopo l'operazione al ginocchio di fine maggio. Il suo obiettivo è rientrare per gennaio, un mese prima del previsto. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che presto lo svedese si incontrerà con i dirigenti del Milan per parlare del suo rinnovo visto che il suo contratto con i rossoneri è scaduto qualche giorno fa (il 30 giugno).