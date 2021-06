CorSera - Milan, sarà difficile arrivare a De Paul: prezzo alto (40 mln) e c'è al concorrenza dell'Atletico Madrid

Per sostituire Hakan Calhanoglu, il Milan ha messo nel mirino ormai da qualche giorno Rodrigo De Paul, ma per i rossoneri non sarà facile arrivare al trequartista argentino: innanzitutto la richiesta dell'Udinese è molto alta (40 milioni di euro) e inoltre c'è la forte concorrenza dell'Atletico Madrid. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che in via Aldo Rossi non hanno nessuna intenzione di partecipare ad aste.